Rio de Janeiro e Buenos Aires são os destinos mais buscados para o Carnaval

Buenos Aires Imagem: Reprodução

Confira o ranking dos destinos mais buscados pelos clientes para o Carnaval 2025:

Destinos Nacionais:

1 - Rio de Janeiro (RJ)

2 - Salvador (BA)

3 - São Paulo (SP)

4 - Maceió (AL)

5 - Recife (PE)

6 - Fortaleza (CE)

7 - Porto Seguro (BA)

8 - Florianópolis (SC)

9 - Natal (RN)

10 - João Pessoa (PB)

11 - Porto Alegre (RS)

12 - Foz do Iguaçu (PR)

13 - Belo Horizonte (MG)

14 - Porto de Galinhas (PE)

15 - Vitória (ES)

16 - Gramado (RS)

17 - Curitiba (PR)

18 - Navegantes (SC)

19 - Aracaju (SE)

20 - Brasília (DF)

Destinos Internacionais:

1 - Buenos Aires (AR)

2 - Santiago (CL)

3 - Lisboa (PT)

4 - Cancún (MX)

5 - Orlando (US)

6 - Punta Cana (DO)

7 - Nova Iorque (US)

8 - Miami (US)

9 - San Andrés (CO)

10 - Paris (FR)

11 - Montevidéu (UY)

12 - Cartagena (CO)

13 - Roma (IT)

14 - Madri (ES)

15 - Cusco (PE)

16 - Lima (PE)

17 - Mendoza (AR)

18 - Londres (UK)

19 - Curaçao (CW)

20 - Bariloche (AR)