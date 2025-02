Giulia Be e Kennedy marcam casamento no Brasil e convidam Trump e Musk

Fonte: coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo

A cantora brasileira Giulia Be e o ativista americano Conor Kennedy marcaram data e local de seu casamento: eles trocam alianças no dia 29 de novembro, e decidiram celebrar a união no Brasil, no que deve ser a maior festa do ano no país.

A cerimônia religiosa será na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Mais de 600 convidados, do país e dos EUA, são aguardados para a festa, que será no hotel Rosewood, na região da avenida Paulista.