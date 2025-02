Circolo Italiano Anuncia Programação de Grandes Eventos para 2025

Imagem: Reprodução

O evento acontecerá no Colégio Dante Alighieri, reunindo representantes dos setores público e privado, além de lideranças da comunidade ítalo-brasileira, para discutir iniciativas que valorizam a influência italiana no estado.

A Italian Week, programada para ocorrer entre os dias 10 a 14 de novembro de 2025, surge como uma plataforma para fortalecer o relacionamento e o desenvolvimento entre Brasil e Itália. O evento abordará temas estratégicos como negócios, turismo, enogastronomia e cultura, destacando a contribuição italiana no país e fomentando novas oportunidades de cooperação.

Já o Prêmio ITALICITTÀ tem como objetivo reconhecer as cidades paulistas que mais se destacam na preservação das tradições italianas. Além disso, a premiação homenageará personalidades, talentos e iniciativas que promovem a cultura e o empreendedorismo ítalo-brasileiro ao longo de 2025.

"O Estado de São Paulo é um dos principais polos de imigração italiana no Brasil, com mais de 30 milhões de descendentes italianos no país. A influência italiana é visível na arquitetura, na culinária, nas festas religiosas e na música de diversas cidades. Nos dois eventos vamos discutir temáticas centrais: negócios, turismo, enogastronomia e cultura e reunir representantes de diferentes setores para fortalecer parcerias e promover a 'Italianidade' em São Paulo", acrescenta José Messina, presidente do Circolo Italiano.

SERVIÇO

Data: 14 de fevereiro de 2025

Horário: 8h15 às 10h30

Local: Colégio Dante Alighieri - Auditório Guglielmo Raul Falzoni

Endereço: Alameda Jaú, 1061 - São Paulo/SP

Confirme sua presença pelo e-mail: secretaria@circoloitaliano.com.br