Outros carnavais

A partir de hoje nossas redes sociais, incluindo este blog, mostrarão lances das muitas coberturas que nosso programa realizou ao longo dos últimos carnavais, especialmente as bailes da revista Vogue , do Copacabana Palace assim como dos disputados camarotes do Sambódromo. As imagens e entrevistas,conservadas em arquivo,mostram figuras icônicas que abrilhantaram e continuam a abrilhantar os super bailes que ficaram famosos em todo mundo. E estão nelas também famosos que já nos deixaram, como Rogéria e a repórter Glória Maria . Revejam nossos encontros, os costumes de época e os assuntos que cercavam cada uma dessas mega festas. Eventos dignos de serem relembrados. Eles foram conservadtodo luxo e beleza que marcaram aquelas épocas.

Imagem: Reprodução