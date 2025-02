Dira Paes será homenageada no Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Dira Paes em "Pasárgada" Imagem: Peter Wery/Divulgação

O Festival, que acontece entre os dias 29 de abril e 6 de maio no cinema de rua L'Arlequin, no bairro de Saint Germain-des-Près, em Paris, também terá um dia com programação especial dedicada ao Festival de Cinema de Gramado - o mais tradicional evento audiovisual do país, realizado na Serra Gaúcha. E, no segundo semestre de 2025, está previsto um dia de cinema francês no 53º Festival de Gramado, em agosto, com curadoria do Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

O 27० Festival de Cinema Brasileiro de Paris exibirá uma seleção das melhores produções do cinema brasileiro, entre ficções e documentários, com cerca de 30 filmes. A maioria das sessões é seguida de debate dos realizadores com o público.