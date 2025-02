Ayrton Senna será homenageado em Hall da Fama Automotivo nos Estados Unidos

Ayrton Senna será homenageado pelo Automotive Hall of Fame (AHF) nos Estados Unidos, em cerimônia que está programada para o dia 25 de setembro deste ano em Detroit. O anúncio foi feito nesta semana em evento exclusivo a convidados no Royal Poinciana Golf Club, em Naples, na Flórida.

Ayrton Senna Imagem: Norio Koike/Senna Brands

De acordo com a AHF, Ayrton Senna é celebrado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, com três títulos mundiais, 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole positions. Além de Ayrton Senna, outros três nomes serão reverenciados por suas contribuições para o mercado automotivo e para a mobilidade. São eles: Dieter Zetsche, chefe da Mercedes-Benz Automóveis entre 2006 e 2019, Betty Skelton, pilota que estabeleceu 17 recordes com aviões e automóveis, além do jornalista David E. David Jr, editor da revista Car and Driver e fundador da revista Automobile.