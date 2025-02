Tiago Barbosa fala sobre 'Beleza Fatal' e retorno a 'Kinky Boots'

Acostumado com o palco, Tiago destacou as diferenças entre o teatro e a televisão. "Fazer TV é muito diferente do teatro. Eu precisava colocar toda a intensidade e sutileza para caber na TV." Ele também elogiou o roteiro de Raphael Montes, responsável pela trama: "Raphael é simplesmente sensacional na forma da escrita! Ele cria uma abundância de situações que nos prende a cada segundo. Eu fiquei intrigado com meu personagem, com as entrelinhas, como estava escrita a trama! Eu tenho certeza que o Brasil não está pronto para o que vão ver! Está uma delícia essa novela."

Paralelamente à novela, Tiago revisita o icônico papel da drag queen Lola em Kinky Boots, que marcou sua carreira. "Fico feliz em poder voltar para esse personagem três anos depois! Nesse tempo, eu fiz muitas outras coisas que me trazem uma maturidade cênica diferente. O Brasil me trouxe uma vivência diferente, que eu descarrego também na Lola! Minha forma de ver o mundo e minha leitura mudaram, e isso se nota no atuar e na escuta."

Tiago também se prepara para um momento especial em sua carreira: sua possível estreia no Carnaval carioca. Em 2025, ele deve desfilar a convite da Portela, homenageando Milton Nascimento, um de seus grandes ídolos. "Estou com o coração na boca! Vai ser um sonho realizado! Uma grande responsabilidade de estar ali representando o Milton, que tenho tanto carinho."

Sobre o futuro, o artista expressou seu desejo de investir ainda mais no audiovisual. "Meu coração atualmente bate nessa frequência! Adoraria estar mais no audiovisual, e isso é um processo muito formiguinha! Mas agora foi dada a largada! Estou ansioso para ver o que o público vai dizer desse personagem! Quero muito ver, aprender com essa oportunidade e estou aberto para novas portas!", finaliza.