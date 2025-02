Peça "Clô para Sempre" vai ganhar as telas do cinema

O projeto conta com roteiro e direção de Leonardo Cortez, que assina o filme ao lado de Raphael Gama e Bruno Sorc. A produção fica por conta de Cassio Pardini e Edu Sallouti, da Nation Filmes, em parceria com Petterson Mello. A distribuição será feita pela Paris Filmes, com o apoio de Márcio Fraccaroli. Sobre a adaptação, Leonardo Cortez destaca: "Com o apoio de Márcio Fraccaroli, da Paris Filmes, que fará a distribuição do filme, unimos os ingredientes essenciais: criatividade, talento e visão de mercado."

O filme já está em produção e promete celebrar a trajetória marcante de Clodovil Hernandes.