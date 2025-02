Chef Marcelo Mussi e João Silva Inauguram o Pinocchio Al Mare Cucina

O Chef Marcelo Mussi, em parceria com João Silva, filho de Faustão, apresenta a mais nova adição ao grupo Pinocchio Cucina: o Pinocchio Al Mare Cucina, localizado na esquina da Alameda Tietê com a Rua Augusta, no coração dos Jardins, em São Paulo.

João Silva Imagem: Divulgação

Celebrando os oito anos de sucesso dos restaurantes Pinocchio Cucina (Jardins/SP e Florianópolis/SC), Magari San e do espaço para eventos O Grillo Parlante, a nova casa traz uma proposta focada em peixes e frutos do mar, com receitas criadas pelo Chef Niva, que também assina o cardápio do seu restaurante em Jurerê Internacional, Florianópolis.