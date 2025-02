O motivo da ausência de príncipe William e Kate Middleton no BAFTA's

É verdade que o futuro Rei não compareceu à premiação consecutivamente a cada ano, mas no ano passado foi sozinho (e teve o apoio de Cate Blanchett ao seu lado, na platéia). Foi um momento extremamente delicado para William: seu pai, Rei Charles III tinha acabado de anunciar que estava com câncer, sua esposa ainda não tinha esclarecido que também estava doente e ele estava lidando com a repercussão do livro de Omid Scobie que acusava Kate e Charles de serem racistas. Por isso, agora que tudo está em melhor luz, era super provável que ele estivesse mais tranquilo para cumprir seu papel de presidente da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, uma posição que assumiu em 2010. Recentemente, William não compareceu em 2021, devido ao falecimento repentino de seu avô, Príncipe Philip, e tampouco em 2022, ele por "restrições de agenda".

O problema não é tanto a ausência do príncipe, mas que especialistas consideram altamente improvável que Princesa Catherine faça uma aparição solo. Isso porque a cerimônia acontece no início das férias de meio de semestre de seus filhos: George, Charlotte e Louis. Será mesmo?

Parece que sim, uma vez que o Palácio de Kensington confirmou hoje que o Príncipe e a Princesa de Gales não estarão na cerimônia, mas que William deve aparecer em um vídeo pré-gravado e, meio que para "compensar", o príncipe deve visitar a London Screen Academy, em Islington, na quarta-feira, dia 12, onde verá como a academia está trabalhando para nutrir futuros talentos nas indústrias de cinema e TV.

Antes de William como presidente, seu avô, Philip, esteve à frente do BAFTA entre 1959 e 1965, passando o cargo para o Conde Mountbatten de Burma até 1972, quando a Princesa Anne assumiu a presidência (um cargo que foi seu até 2000). O único Presidente fora da Família Real do BAFTA foi o diretor Richard Attenborough, que ficou de 2002 até 2010. A premiação anual reconhece os melhores do ano - em geral os mesmos do Oscar - mas também tem eventos de aprendizagem, como workshops, masterclasses, bolsas de estudo, palestras e programas de mentoria no Reino Unido, EUA e Ásia.

Mas vamos ser honestas? Nós mulheres sentiremos a falta de ver Catherine em um evento de Gala. Desde 2017, a princesa exibiu alguns de seus melhores e mais icônicos looks justamente no tapete vermelho do BAFTAs.

Do clássico vestido Alexander McQueen com estampa floral e decote ombro a ombro, ao vestido branco assimétrico, também de McQueen, em 2019, um dos mais elogiados de todos os anos, que ela reciclou em 2023, na sua última aparição no evento.