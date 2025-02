Lucylla & Lucyana - A Essência Sertaneja em Novo Capítulo

Com autenticidade e paixão pela música sertaneja, as irmãs Lucylla & Lucyana ganharam destaque, conquistando público de todas as idades, ao mesclar hits do sertanejo moderno, romantismo e os tradicionais 'modões' de viola, da música raiz.

Lucylla & Lucyana Imagem: Divulgação

Após um curto período em carreiras solo, Lucylla & Lucyana retornam ao cenário musical com o projeto "Espelho - Nossa Essência". Gravado ao vivo, em evento exclusivo no Villagio JK São Paulo, o novo DVD marca a trajetória da dupla. São 19 faixas que celebram o amor, a vida e a riqueza da cultura sertaneja, sendo uma verdadeira homenagem à história das irmãs.