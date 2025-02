Gabriel Braga Nunes comemora aniversário em espetáculo em São Paulo

Gabriel Braga Nunes festejou mais um ano de vida no palco. O ator completou, neste fim de semana, 53 anos e celebrou a data em cena, no MASP Auditório, em São Paulo. O artista apresentou, ao lado da Studio3 Cia. de Dança, o espetáculo 'Outros Toms'. A convite dos empresários e promoters Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho, viam-se na plateia os pais e a irmã de Gabriel, além de nomes como Grace Gianoukas, Roberta Campos, José Possi Neto e Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Gabriel Braga Nunes e a Studio3 Cia. de Dança Imagem: Leandro Menezes / Divulgação

A montagem, com coreografias de Anselmo Zolla e direção cênica de William Pereira, redescobre a obra de Tom Jobim e traz os diferentes tons do maestro, com arranjos originais de Claus Ogerman, Nelson Riddle, Eumir Deodato e do próprio Jobim. "Outros Toms" revela o lado menos conhecido de Antônio Carlos Jobim: o habilidoso sinfonista e orquestrador. Estruturado em três partes, o projeto conecta sua obra musical a paisagens simbólicas do Brasil a figuras importantes da cultura nacional.