Exposição sobre Friends em São Paulo entra nas últimas semanas

A exposição THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO, localizada no Shopping Cidade São Paulo, fica em temporada na capital somente até o dia 09 de Março.

THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO Imagem: Reprodução

A atração permite que os visitantes explorem cenários e espaços icônicos recriados da série, como o sofá laranja do Central Perk, e revivam momentos inesquecíveis da história que marcou gerações.