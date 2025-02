Arte para todos: Cintia Abravanel expõe obras em terminal rodoviário

Instalação Raiar, à esquerda, e a obra Poente, à direita Imagem: Divulgação

A artista explica que as instalações Raiar, Poente e Sou Eu retratam sua caminhada pessoal. A instalação Raiar, com 4,60 metros de altura, representa o nascer do Sol, quando há a transição da noite para o dia. Já a obra Poente, de 4,50 x 4,50 metros, é a passagem do dia para o entardecer e o encontrar da noite. Na área central da instalação, um cubo de acrílico representa o sol, de onde saem acrílicos de diversos tamanhos, simulando seus raios e projetando no espaço as cores vermelho, laranja e amarelo.

A terceira criação, Sou Eu, simboliza as pessoas. Cintia usa um cubo de ferro de 2 metros, com cinco cubos menores com acrílicos coloridos entrelaçados com nylon em seu interior. O primeiro representa o que vimos das pessoas, o segundo mostra que existem diferentes lados de cada um, o terceiro é o lado de dentro, com pensamentos, experiências, crenças, criatividade, insegurança e outras emoções. No quarto cubo há uma explosão disso, que é quando as pessoas permitem mostrar o que são, o que sentem e como isso se espalha pelo universo.

SERVIÇO

Exposição: Uma Jornada Pessoal, por Cintia Abravanel

De 8 de fevereiro a 9 de março

Terminal Rodoviário Tietê - Mezanino

Avenida Cruzeiro do Sul, 1.800 - Santana (SP)

Mostra Gratuita