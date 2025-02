"Beetlejuice - O Musical" retorna ao Brasil com Eduardo Sterblitch

"Beetlejuice - O Musical", apresentado pelo Ministério da Cultura, Ticket e Edenred, o musical mais premiado de 2024 está de volta ao Brasil. Com direção de Tadeu Aguiar, a superprodução da Touché Entretenimento, o espetáculo reestreia em agosto no Teatro Multiplan, localizado no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, e segue para São Paulo em outubro, no Teatro Liberdade, em curtíssimas temporadas. Os ingressos já estão à venda através do site da Sympla e bilheterias físicas dos teatros.

Eduardo Sterblitch Imagem: Leo Aversa/Divulgação

Três vezes premiado por sua atuação e performance nos prêmios PRIO do Humor, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital, Eduardo Sterblitch retorna ao papel-título ao lado de um grande elenco. Inspirado no clássico de Tim Burton, "Os Fantasmas Se Divertem" (1988), estrelado por Michael Keaton, o espetáculo traz todo o humor sombrio e a estética excêntrica que conquistaram fãs ao redor do mundo, nas telas e nos palcos.