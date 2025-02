Aos 81 anos, brasileira vence concurso de beleza internacional

No último final de semana, Idê Guimarães, de 81 anos, foi coroada "Queen Beauty Universe" no concurso Miss & Mister Beauty Universe, realizado em Punta Cana, na República Dominicana. A brasileira, que já havia conquistado o título de Miss Lady Brasil, superou candidatas de diferentes idades e nacionalidades e se tornou a mulher mais velha a conquistar o título.

Idê Guimarães Imagem: Divulgação

A empresária, que chegou à República Dominicana no domingo (02), desfilou com elegância durante todas as etapas do concurso. Seus looks, especialmente o traje de gala assinado pelo Ateliê Rubio e o traje típico criado pela carnavalesca Bruna Bee, foram os destaques da noite.