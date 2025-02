Luciana Mello e Walmir Borges comandam o ?Samba a Dois? em São Paulo

No dia 16 de fevereiro, o espaço BAR SAMBA, na Vila Madalena, em São Paulo (SP) recebe Luciana Mello e Walmir Borges com o espetáculo "Samba a Dois". Mais do que um show, o evento é uma verdadeira celebração da alma brasileira. Juntos, Luciana e Walmir convidam o público para mergulhar em um repertório que transita entre clássicos imortais e composições autorais.

Luciana Mello e Walmir Borges Imagem: Felipe Giubilei/Divulgação

Luciana Mello carrega no DNA a herança musical de seu pai, Jair Rodrigues, um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira. Já Walmir Borges, com seus mais de 25 anos de estrada, é um artista multifacetado: cantor, compositor, produtor, diretor musical e arranjador. Os ingressos já estão disponíveis pelo AppTicket.