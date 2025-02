Como eles se conheceram - Madonna e Guy Ritchie

No verão de 1998, a cantora pop Madonna conheceu o diretor de cinema Guy Ritchie durante uma festa organizada por Trudie Styler, esposa do astro do rock Sting, na mansão do casal em Wiltshire, Inglaterra. Trudie, que havia investido no filme de Guy, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, convidou ambos para a ocasião. Guy compareceu à festa com o objetivo específico de conhecer Madonna.

Madonna e Guy Ritchie Imagem: Reprodução

Na época, Madonna estava em um relacionamento com Andy Bird, um aspirante a ator britânico dez anos mais jovem, com quem havia trocado votos de compromisso em uma cerimônia cabalística. Guy, por sua vez, mantinha um relacionamento de longa data com a modelo e apresentadora Robin Green, cujo padrasto, Gilbert de Botton, também era um investidor no filme de Guy. Apesar de ambos estarem comprometidos, Madonna e Guy se envolveram em um breve caso amoroso.