Pinacoteca de São Paulo anuncia gratuidade no segundo domingo de cada mês

A Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, celebra uma nova proposta de patrocínio do museu: as Mantenedoras. No aniversário de 120 anos da instituição, a Pina amplia a parceria com a B3, que passa a oferecer ingressos gratuitos em todo segundo domingo de cada mês. O Domingo é na Pina começa no dia 9 de fevereiro.

Imagem: Reprodução

O museu já oferece entrada gratuita todos os sábados e a partir de 2025 passa a contar com um final de semana inteiro de entradas liberadas uma vez ao mês. A expectativa com a ação é que a média de visitantes dobre aos domingos, chegando em cerca de 4.500 pessoas por dia.



No dia 25 de dezembro de 2025 a Pinacoteca de São Paulo celebra 120 anos. Inaugurado em 1905, o museu de arte mais antigo de São Paulo divide uma programação de cerca de 18 exposições anuais, interligadas entre seus três edifícios: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. A gratuidade B3 aos domingos garante o acesso aos três prédios.