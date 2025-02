Vitor Novello lança EP e atua ao lado de Marco Nanini

Por: Flávia Viana

Prestes a fazer 20 anos de carreira, Vitor Novello festeja o momento profissional. Com 29 anos de idade, Vitor Novello ganhou notoriedade aos 11 ao atuar na novela "Paraíso tropical", na Globo. Atualmente, integra o elenco da peça "O traidor", ao lado de Marco Nanini, no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio, e participa das sessões do espetáculo "Gota d´água in concert", com direção de João Fonseca, no Teatro Fashion Mall, A próxima, aliás, será dia 19 de fevereiro:

"Amo atuar. E foi atuando no musical "Zaquim", com direção de Duda Maia, que me descobri apaixonado por cantar. Foi aí que resolvi expandir minha carreira e me dedicar à música também".