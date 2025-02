Referência como bartender, Adriana Pino ministra masterclass em São Paulo

Com quase 20 anos de carreira, ela se tornou uma profissional referência nacional em um espaço predominantemente ocupado pela figura masculina. "Sou mulher, autônoma e mãe. Dou aula, crio experiências, tenho uma empresa de eventos, e constantemente preciso estar até tarde neles, seja de festa infantil, de formatura, de marcas ou de executivos. Trabalho mostrando que o bar pode ser um lugar de encontros, boas conversas e experiências agradáveis", afirma. Adriana é representante da "Bartenderia", um laboratório de coquetéis. Em sua trajetória, ela também carrega consigo títulos em premiações importantes como "Cocktail Journey 2015", "Katel One 2015", "Behind The Barrel 2016" e "WC BR 2018".

Nesta sexta-feira (07), Adriana ministrará uma masterclass sobre moquetelaria, uma forte tendência no universo da coquetelaria de hoje, que são os famosos drinks sem álcool.

Na ocasião, quem participar poderá entender quando e como misturar ingredientes, a técnica de agitar corretamente para equilibrar sabores e criar texturas irresistíveis. Além disso, como preparar drinks de forma prática e elegante, com uma apresentação impecável. Em média a masterclass tem durabilidade de 3 horas, é feita com 8 a 10 pessoas e acontece no bairro do Itaim na capital paulista, no laboratório A Bartenderia.