Lethicia Bronstein lança websérie sobre moda, branding, negócios e marcas

Ela também destaca os bastidores da profissão, muitas vezes idealizada. "Moda não é só glamour. Ser empresário na área exige ler contratos, negociar com investidores e liderar equipes. É preciso ser mais do que criativo; é necessário ser resiliente e estratégico."

Aos novos talentos, que estão começando no universo fashion, e pretendem empreender, Lethicia dá um conselho: "Antes de qualquer coisa, trabalhe numa empresa pequena - não num grupo grande de moda -, na qual os donos são muito próximos do negócio e te dão a oportunidade de vivenciar várias áreas: um dia na produção, outro no shooting, outro no chão de fábrica, outro no administrativo, emitindo uma nota fiscal ou até no tráfego de Instagram. Porque quando você tiver seu negócio, precisará saber de tudo isso para liderar um time bacana."

E se no começo de sua marca, 18 anos atrás, alguém a tivesse alertado sobre os desafios de comandar um negócio de moda, Lethicia teria apreciado: "Brinco que a moda é 'Alice no País das Maravilhas', porque só olhamos o glamour de fora, mas por dentro é uma das profissões mais desafiadores que existe. Nunca imaginei que leria tantos contratos, que entenderia de tributário, que numa rodada de captação teria que falar com tantas mentes brilhantes das áreas mais diversas, que teria que ser vendedora, não de roupa que é o que sei fazer, mas vendedora do meu business. Isso ninguém te conta quando você vai abrir sua marca, por isso decidi contar nessa websérie".

Uma oportunidade para democratizar o conhecimento

A websérie representa mais que um projeto audiovisual para Lethicia; é um legado. "Já deixei minha marca na moda brasileira, agora quero deixar um legado de conhecimento. Quero mostrar ao mundo o potencial do Brasil e democratizar a moda, levando-a a outros nichos e possibilidades."

Disponível no YouTube, a websérie "Red Carpet Made in Brazil" promete ser um marco na construção de um diálogo mais aberto e inspirador sobre o empreendedorismo e a moda nacional.