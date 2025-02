Copacabana Palace anuncia Paolla Oliveira como Rainha do Baile do Copa 2025

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, acaba de anunciar a atriz Paolla Oliveira como Rainha de uma das noites mais esperadas do carnaval, o Baile do Copa 2025. Com uma trajetória marcada por sucesso na televisão, e protagonismo no carnaval, Paolla assume o posto para reinar na festa.



Ao longo dos anos, o Baile do Copa já teve grandes nomes no posto de Rainha, como Camila Queiroz, Ísis Valverde, Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Luiza Brunet, Luana Piovani, Guilhermina Guinle, Deborah Secco, Grazi Massafera e Silvia Braz. Em 2025, é a vez de Paolla Oliveira brilhar à frente da celebração, que acontece no sábado, 1º de março, no Copacabana Palace.

Paolla Oliveira Imagem: Divulgação

"Estou muito feliz pelo convite de me tornar a rainha do Baile do Copa depois de tantas mulheres maravilhosas. O recebi e o aceitei com alegria, samba no pé e um quê a mais já que, desta vez, a festa traz uma mensagem especial que é a preservação dos oceanos", comenta Paolla.



A edição de 2025 terá como tema "Oceano: Infinito Azul", uma homenagem à beleza e importância dos mares, reforçando o compromisso do Copacabana Palace com a sustentabilidade. Para marcar esse propósito, o hotel estabeleceu uma parceria com a ONG Parley for the Oceans, que já iniciou uma série de ações ambientais ao longo do ano.



O Baile do Copa 2025 promete uma experiência única, com um cenário inspirado no universo marinho, assinado pelo diretor criativo Gustavo Barchilon, além de um buffet exclusivo elaborado pelo chef italiano Nello Cassese e um open bar premium. O evento segue o dress code Black Tie ou fantasia de luxo e os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.