Zeca Pagodinho curte férias em família e se prepara para retorno aos palcos

Zeca Pagodinho Imagem: Divulgação

Zeca Pagodinho ao lado de sua família Imagem: Divulgação

Zeca Pagodinho , a esposa Mônica Silva e o neto Vittorio. Imagem: Divulgação

O retorno aos palcos está marcado para 3 de maio no Arvo Festival 2025, em Florianópolis. No dia 17 de maio, Zeca se apresenta na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e no dia 28, no Festival Sensacional, em Belo Horizonte.