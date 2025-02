Louis Vuitton e Fórmula 1 anunciam parceria global

Além disso, a colaboração envolve outras marcas do grupo LVMH, como Hennessy e TAG Heuer — esta última substituindo a Rolex como cronometrista oficial da Fórmula 1 — ampliando ainda mais a presença do conglomerado de luxo no esporte.

Imagem: Reprodução

"A sinergia entre nossos dois mundos ecoa no savoir-faire dos nossos ateliês e garagens, artesãos e engenheiros, ao mesmo tempo em que celebramos o desempenho excepcional dos pilotos campeões, que embarcam em uma jornada de excelência a cada corrida", Pietro Beccari, CEO da Louis Vuitton.