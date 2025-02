Invictus 2025: o legado de Harry e a primeira participação brasileira

Para quem acompanha a dupla, sabe que o foco certamente será alterado para a vida pessoal dos dois em algum momento. Afinal, eles têm aparecido com menor frequência juntos, nem sempre acertando quando viajam para a Colômbia, Nigéria ou mesmo tentam ajudar nos incêndios de Los Angeles. Sob o escudo dos Invictus, no entanto, poucos ousam falar mal do casal. Poucos, mas ainda assim, há críticos.

A cerimônia de abertura terá shows de Kate Perry, Nelly Furtado e Coldplay, com Harry ganhando todo destaque e reconhecimento que busca ter. Para quem adora falar mal do príncipe, sempre é lembrado que os Jogos Invictus são inspirados em outra competição, a americana Warrior Games, uma competição para militares feridos organizada pelo Departamento de Defesa dos EUA, que hoje é eclipsada diante do destaque dos jogos abraçados por Harry. Ele mesmo brinca que "roubou" a ideia e a trouxe de volta ao Reino Unido, em 2013, determinado a criar uma versão britânica da iniciativa. Harry batizou como "Invictus" duplamente por causa do poema o poema de William Ernest Henley, e por Nelson Mandela, que usou o texto como mantra para perseverar nas dificuldades. Henley, que teve a perna amputada ainda jovem por causa da tuberculose, escreveu o poema em 1875 (ou seja, há 150 anos) e usou a palavra "invencível" em latim de forma que e se encaixa no espírito de luta e recuperação dos militares feridos, lesionados e doentes também.

Jogos Invictus de 2023 Imagem: Reprodução

Harry teve contato com os Warrior Games porque em 2013 atletas das Forças Armadas Britânicas participaram da competição e na época o príncipe ainda servia como capitão e piloto de helicóptero no Exército Britânico. Na época, a rivalidade amigável entre as competições viralizou com o vídeo divertido que incluiu o ex-presidente Barack Obama e a Rainha Elizabeth II, ao lado de, claro, Harry, brincando com a expressão "drop de mic".

O que traz maior destaque para o Brasil na competição de sábado é que ela marca a estreia da participação da equipe do país nos jogos, se tornando o 24º país filiado ao evento. O Ministério da Defesa convocou oito militares brasileiros com deficiência para a disputa nas provas de natação e partidas de vôlei sentado. Os convocados foram Luiz Felipe Fraga, Juan Ricardo Feindt, Diogo Demarqui, Marcelo Pires de Azevedo, Douglas Padilha de Souza, Alex Witkovski, Leandro Santos e Paulo Cavalcanti dos Santos. Todos eles disputarão jogos de vôlei sentado. Com exceção de Diogo, Marcelo e Alex, os brasileiros também competirão em provas de natação.

Se você quer saber ainda mais sobre a competição, na Netflix tem a série Heart of Invictus, que está na plataforma desde 2023. E claro, vamos acompanhar aqui no Blog do Amaury Jr., fiquem ligados!