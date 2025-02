Luiza Helena Trajano é a número 1 entre os líderes mais transformadores

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, ficou em 1º lugar na lista dos 100 líderes mais transformadores do Brasil, feito pela consultoria Horse. O levantamento "Thought Leaders 100" está em sua segunda edição, e em ambas ela apareceu na liderança.

Luiza Helena Trajano Imagem: Divulgação

O ranking foi elaborado com base em um sistema de pontuação desenvolvido por economistas e cientistas de dados, levando-se em consideração o período de janeiro a dezembro de 2024. A metodologia atribuiu 1.000 pontos para cada um dos três seguintes aspectos: presença na mídia (aparições no universo dos 23 principais meios de comunicação do Brasil), engajamento digital (desempenho no LinkedIn e X) e posicionamento do executivo (nível de influência dos principais executivos nas empresas).