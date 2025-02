Como eles se conheceram - John Lennon e Yoko Ono

John ficou especialmente intrigado com uma instalação: uma escada que levava a um quadro no teto. "Parecia uma lona preta com uma corrente e uma lupa de detetive na ponta", contou John. Ele subiu a escada e usou a lupa para ler a palavra "sim", escrita em letras minúsculas.

"Foi um grande alívio subir a escada e perceber que não estava escrito 'não', nem 'foda-se', nem algo [negativo], era apenas 'sim'", ele comentou.

John Dunbar sugeriu a Yoko que ela se apresentasse ao Beatle. Vestida toda de preto, Yoko foi até John e, sem dizer nada, entregou a ele um cartão onde se lia a palavra "Respire". John, impressionado, respondeu obedecendo à ordem.

Naquela época, John era casado com Cynthia Powell, enquanto Yoko estava em seu segundo casamento, com Tony Cox. Apesar disso, John ficou profundamente impressionado com o talento artístico de Yoko e começou a patrocinar várias de suas exposições. Ele mantinha uma cópia do livro dela, Grapefruit, ao lado de sua cama, que lia em busca de inspiração.

"Quando ela falava comigo, eu viajava e a conversa chegava a um nível em que minha mente ia cada vez mais alto. Então ela ia embora, e eu voltava para o chão. Depois, eu a encontrava de novo, e minha cabeça abria, como se eu tivesse usado ácido."

Em 1967, enquanto estudava meditação transcendental com o iogue Maharishi Mahesh, na Índia, John manteve contato com Yoko. O grupo de estudo incluía sua esposa Cynthia, os outros Beatles, o cantor Donovan, a atriz Mia Farrow e o Beach Boy Mike Love.

Em maio daquele ano, após retornar da Índia, John enviou Cynthia para uma viagem à Grécia. Durante a ausência dela, ele convidou Yoko para sua mansão em Weybridge. Lá, mostrou a ela o estúdio que mantinha em casa, tocou algumas de suas fitas de colagens sonoras, e juntos decidiram criar uma fita.

"Era meia-noite quando ela começou Two Virgins," relembrou John. "Quando terminamos, era madrugada, e fizemos amor. Foi lindo."