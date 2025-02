Bienal do Livro Rio 2025 apresenta novo espaço ao ar livre e interativo

A novidade da Bienal do Livro Rio 2025, a "Praça Além da Página", patrocinada pela Shell Brasil, será mais do que um espaço ao ar livre para apreciar livros, será um ponto de encontro para leitores compartilharem histórias, viverem desafios literários e explorarem o impacto que a literatura tem em suas vidas de forma imersiva e interativa: uma espécie de Ágora da Grécia antiga, com encontros de fãs, entrevistas, dinâmicas, saraus, celebrações e música.

Imagem: Divulgação

Para comandar essa novidade, a Bienal conta com a curadoria de Heloiza Daou, publicitária com mais de 18 anos de experiência no mercado editorial. Shows, apresentações, gincanas, festas e até trends de redes sociais integram o repertório do novo espaço. Inspirada na ideia de que livros podem mudar vidas, a proposta é destacar o que um enredo ou um personagem podem fazer pelo leitor, criando um ambiente único, localizado na área externa central do Riocentro. A Bienal do Livro Rio 2025 será realizada entre os dias 13 e 22 de junho no Riocentro.