Giullia Buscacio será uma das protagonistas de série sobre jogo do bicho

Sob a direção de Heitor Dhalia, conhecido por sucessos como "O Cheiro do Ralo", "À Deriva", "Serra Pelada" e "Arcanjo Renegado", além do longa-metragem "Gone", protagonizado por Amanda Seyfried, a série promete uma narrativa audaciosa inspirada em fatos reais. A máfia da contravenção carioca entra em ebulição com a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e a rápida ascensão de Profeta, novo aspirante ao trono da cidade.

Imagem: Divulgação