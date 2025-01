A atriz Camila Botelho participa de mostra de Cinema em Berlim

O filme relata a história dramática de duas irmãs, que após um grave acidente no interior do estado de São Paulo, se veem obrigadas e conviver com um recém-chegado padrasto, durante uma noite, na sala de espera de um hospital. A trama narra a história do crescimento caótico de uma criança, seus conflitos e a forma de ver a vida de frente, sem medo e censura. Os personagens se tornam observadores do caos social ao redor.

"Eu achei a personagem e a história muito interessantes desde o início porque foi tudo muito diferente do que eu já tinha feito. As personagens que havia feito eram geralmente meninas alternativas, urbanas e de classe média/alta. Evita é uma trabalhadora que mora na zona rural. Ao mesmo tempo, também me reconheci na Evita em vários pontos, nessa relação familiar.", comenta Camila. "O amor de Evita à mãe e aos irmãos é demonstrado quando ela se encarrega de resolver o problema que a irmã causou, e leva a mulher que se acidentou com o arame farpado para a UPA. Evita se torna uma leoa para conseguir resolver a situação. Seu instinto de proteção quase materno faz com que ela não meça esforços para fazer o que precisa ser feito. Eu me conecto com isso, porque também me sinto muito protetora, e também maternal desse jeito meio "rústico". Para mim, amor é ação.", complementa.

Dirigido por Gustavo de Carvalho e produzido por Luísa Cação, "Arame Farpado" filme foi viabilizado por meio do Edital Lei Paulo Gustavo de Paraguaçu Paulista (SP) e Ministério da Cultura e contou com uma equipe de cerca de 30 profissionais locais.

"Quando o Gustavo me ligou falando que o filme ia estrear no Festival de Berlim, eu nem atinei para dimensão disso. Só depois que ele falou "Berlinale" que a ficha foi caindo. Fiquei muito feliz. Estava um pouco desanimada naquele momento, e a notícia me deu fôlego, ânimo e muito otimismo para 2025. Para mim foi um reconhecimento de uma trajetória muito extensa no cinema independente, a certeza de que tudo até aqui valeu a pena. Vai ser uma honra representar o Brasil em um festival tão importante como esse e ao lado de cineastas e atores que tanto admiro. Estou muito animada!", festeja Camila.

"Para interpretar Evita, precisava encontrar alguém que se encaixasse nessa personagem silenciosa, que carrega certo mistério e empenho. E a Camila trouxe da melhor forma possível, toda a força emocional e também física que a narrativa pedia", comenta o diretor Gustavo de Carvalho.

Para a produtora Luisa Cação: "A Camila foi ótima no set, ela soube trabalhar muito bem com as crianças, que estavam estreando como atores. Isso foi essencial no desenvolvimento das cenas e, principalmente, em trazer veracidade para os personagens e para a narrativa"

"Arame Farpado" será exibido entre os dias 13 e 23 de fevereiro de 2025 em Berlim, representando o Brasil em um dos mais importantes festivais de cinema do mundo.