Itália x França: as protagonistas do luxo mundial

Por: Tamara Lorenzoni

Itália e França são referências globais no universo do luxo, cada uma traduzindo, à sua maneira, histórias, culturas e valores profundamente enraizados. De acordo com Jean-Noël Kapferer, renomado especialista no tema, "o luxo é superlativo, não relativo", uma afirmação que sintetiza como esses países vão além das estratégias comerciais, refletindo identidades culturais únicas que definem suas abordagens ao mercado de luxo.

Luxo Italiano: Paixão e Artesania