Almoço em homenagem a Daisy Camasmie

No dia 25 de janeiro, Daisy Camasmie reuniu amigos e familiares para celebrar seu aniversário com um almoço no Monte Carlo Eventos. Entre os convidados, estavam a atriz Regina Duarte, a jornalista Helô Machado, Roberto Camasmie, Conceição e Augusto Coelho, além do arquiteto Léo Shehtman. O encontro contou com a presença de muitos amigos próximos de Daisy e foi marcado por momentos de descontração e celebração.

Daisy Camasmie, Roberto Camasmie e Regina Duarte Imagem: Divulgação