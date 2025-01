Filme sobre Luiz Gonzaga, “Légua Tirana”, ganha teaser

O novo longa-metragem "Luiz Gonzaga - Légua Tirana", distribuído pela O2 Play, apresentou seu primeiro teaser oficial durante a exibição dos trailers nas sessões de "O Auto da Compadecida 2" e agora está disponível online. A direção do longa-metragem é de Diogo Fontes e Marcos Carvalho com produção da Mont Serrat Filmes e Cinema no Interior, e a estreia está prevista para julho de 2025. Assista o teaser:

O filme retrata a vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, e mergulha desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.