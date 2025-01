CEPARH reúne autoridades para debate sobre racismo e violência doméstica

No centro dos debates estarão importantes lideranças femininas e profissionais que atuam em defesa dos direitos humanos e no combate à violência doméstica, entre elas Patricia Zapponi (ONG Laço Branco), Joana Britto (advogada), Barbara Trindade (ativista social e representante da ONG Laço Branco na Bahia) e Maria Isabel Batista (ONG Laço Branco Bahia).

A atividade é voltada aos colaboradores do CEPARH e aos moradores das comunidades do Calabar, Alto das Pombas e Engenho Velho, tendo como objetivo reforçar o compromisso com a inclusão e o fortalecimento dos laços comunitários.

SERVIÇO

Roda de Conversa - Racismo e Violência Doméstica

Data: 24 de janeiro

Horário: 9h às 11h.

Local: Auditório do Ceparh