Mônica Carvalho estreará filme sobre o carnaval

Este é o terceiro projeto de Mônica como atriz, roteirista e produtora, consolidando sua trajetória criativa no cinema nacional. As filmagens estão previstas para começar em breve, com expectativa de forte engajamento da comunidade local.

"Estou muito animada para começar as filmagens de Rosa do Carnaval, e o mais incrível é que toda nossa figuração será composta por membros da própria escola de samba Grande Rio. Isso trará toda a alegria e autenticidade do povo do Carnaval, a maior festa popular do mundo", afirmou Mônica Carvalho.