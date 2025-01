Marketing de Luxo em 2025: o estado da arte

Imagem: Reprodução

Luxury Continuum Wheel: Uma Nova Perspectiva

No marketing de luxo, o foco é criar e manter relações valiosas com os clientes, mas o setor também está em constante transformação. Tradicionalmente, ele concentra-se em atrair consumidores por meio da exclusividade e do prestígio da marca.

O modelo de Tamara Lorenzoni, o Luxury Continuum Wheel, explora uma dinâmica de continuidade baseada em experiências integradas aos pilares do luxo. Nesse ciclo, a satisfação do cliente alimenta o engajamento e gera recomendações, criando um crescimento sustentável.

Por que é importante?

No mercado de luxo, a percepção e a lealdade à marca têm impacto direto na retenção e no valor de longo prazo do cliente. O modelo busca gerar desejo em cada ponto de contato, adaptando-se continuamente às expectativas e comportamentos dos consumidores.