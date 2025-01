Patrícia Poeta une moda e cultura em primeiro ensaio de rua na Grande Rio

Por: Flávia Viana

Em seu primeiro ensaio de rua pela Acadêmicos do Grande Rio, no domingo (19), em Duque de Caxias, a jornalista Patrícia Poeta, inspirada no enredo da escola "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", homenageia uma das três princesas turcas citadas no samba-enredo do Carnaval 2025.