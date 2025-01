Exposição sobre Friends segue em temporada na capital paulista

Criada pela Warner Bros. Discovery Global Experiences, Original X Productions e Warner Bros. Television Group, em parceria com a Fever, THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO celebra o sucesso de um dos programas de TV mais assistidos de todos os tempos. A experiência está em temporada no Shopping Cidade São Paulo, com sessões de terça a domingo. Por lá, os fãs têm a oportunidade de reviver momentos e cenários icônicos da série.

THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO Imagem: Divulgação

Com sedes principais em Nova York, Londres e, em breve, em Las Vegas, e tendo percorrido mais de 20 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa e Austrália, a THE FRIENDS EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO desembarca pela primeira vez na América do Sul. Com recriações interativas de cenários nostálgicos, a The Friends Experience oferece aos visitantes inúmeras oportunidades de explorar a história da série e recriar algumas de suas cenas favoritas, como posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, ajudar Ross a mover o famoso sofá "pivot" ou se sentar no icônico sofá laranja em uma recriação do Central Perk.