Descubra mais de 25 novidades programadas para Orlando em 2025

O SeaWorld Orlando revelará a nova Immersive Experience, o primeiro teatro voador totalmente imersivo do mundo com temática do Ártico, na primeira metade do ano. Construída com base na montanha-russa familiar Penguin Trek, a nova atração transportará os visitantes para a região com paisagens gelada.

Sweet Tooth's Candy Shop. Imagem: Reprodução

Outras Atrações:

SEA LIFE Florida, a atração de aquário no LEGOLAND Florida Resort, oferecerá aos visitantes uma aventura oceânica com vida marinha diversificada, exposições interativas e uma exibição única de "O Parque Temático Sob o Mar".

a atração de aquário no LEGOLAND Florida Resort, oferecerá aos visitantes uma aventura oceânica com vida marinha diversificada, exposições interativas e uma exibição única de "O Parque Temático Sob o Mar". Fun Spot Orlando trará novas aventuras e experiências para toda a família com brinquedos que estrearão em 2025. Na I-Drive, as crianças poderão se divertir nos Tea Cups, enquanto o MACH FUN oferecerá emoção com direito a giros no ar e mergulhos em espiral. Em Kissimmee, perto de Old Town, novos brinquedos serão lançados, incluindo o Swing Around na seção Kids Spot, além de um brinquedo pendular invertido com gôndolas gêmeas chamado Up and Overboard.

foi inaugurada no Gatorland. A loja de doces, que custou 1,8 milhão de dólares, apresenta mais de 60 variedades de chocolates artesanais, confeitos e doces especiais, sorvetes Hershey's, frutas mergulhadas em chocolate e pirulitos gigantes. O Blue Man Group retorna a Orlando em 3 de abril com um novo espaço no ICON Park, apresentando a mistura característica de arte, música ao vivo, comédia, narrativa não verbal e interação com o público. O show será realizado em um local completamente personalizado para o famoso trio azul, com tecnologia de teatro de ponta.

ALÉM DOS PARQUES TEMÁTICOS