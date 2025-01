Sophie, Duquesa de Edimburgo: símbolo de elegância e dedicação aos 60 anos

Na época, a semelhança física com Diana fez de Sophie uma estrela imediata, provocando uma irritação na Princesa que entre os íntimos desdenhosamente a chamava de imitadora. Mas não era. Sophie e Edward eram amigos (ela tinha outro namorado) e quando ela estava sofrendo pelo rompimento, ele ofereceu tanto apoio que se apaixonaram.

Edward e Sophie se casaram em uma cerimônia privada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em 1999. A cerimônia deles foi marcada pela simplicidade, com um número restrito de convidados, refletindo o estilo mais reservado do casal. A Rainha mandou fazer uma tiara de diamantes para a nora e a presenteou com a joia (isso mesmo, a tiara Rhys-Jones é da duquesa, não da Coleção da Coroa), um prestígio que nenhuma outra teve nos 70 anos de reinado da soberana.

Sophie, Duquesa de Edimburgo Imagem: Reprodução

Os primeiros anos de casada: a tentativa de manter a carreira

Muitos que criticam Meghan Markle costumam dar o exemplo de Sophie como um exemplo a ser seguido. Perseguida pelos tabloides nos primeiros anos, teve fotos do passado de solteira (algumas delas de topless) expostas nos jornais e como não fazia parte do time sênior da realeza, tentou manter sua carreira com sua própria agência de PR chamada R-J Associates, trabalhando com diversas figuras públicas e organizações até que ficou impossível separar o público do privado e ela e o marido passaram a ficar unicamente envolvidos com a monarquia. Sophie e Edward têm dois filhos: Lady Louise Windsor, nascida em 2003, e James, nascido em 2007.

Ao longo dos 26 anos em que está na Família Real, Sophie tem sido muito ativa em vários projetos de caridade e apoio a causas sociais, com um foco particular em ajuda aos jovens, educação e questões de saúde mental. Ela foi presidente da organização de caridade The Duke of Edinburgh's Award, programa de mentoria e desenvolvimento para jovens, criado por seu sogro, o Príncipe Philip.