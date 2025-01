Humberto Gessinger faz shows com especiais dos Engenheiros do Hawaii

Completando 40 anos de estrada, em janeiro de 2025, Humberto Gessinger já lançou 25 álbuns e 8 DVDs, que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música.

Em 2024, está em turnê do seu mais recente álbum de inéditas "Quatro Cantos de Um Mundo Redondo" (Deck), lançado no final de 2023, gravado em Porto Alegre e na Suécia, no icônico Estúdio Atlantis, conhecido por gravações de nomes como Abba, Roxette, Green Day, Aha, Lenny Kravitz, Elvis Costello, The Hives, entre outros.

Paralelamente a seu trabalho como músico, Humberto Gessinger já lançou 5 livros: "Meu Pequeno Gremista", "Pra Ser Sincero", "Mapas do Acaso", "Nas Entrelinhas do Horizonte" e "Seis Segundos de Atenção".

SERVIÇO

Data: 01 e 02 de fevereiro

Horário: 01 de fev - 22h / 02 de fev - 20h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP

Informações e vendas: Eventim

Imagem: Divulgação