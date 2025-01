"Paródias In Concert" une humor e música ao interpretar grandes clássicos

Por: Patricia Alves

Após uma temporada de sucesso, Aquela Dupla, composta pelas atrizes Livia La Gatto e Renata Maciel, está de volta à cena paulistana com o espetáculo "Paródias In Concert". Sob a direção da atriz Ilana Kaplan, o show acontecerá de 11 de janeiro a 2 de março de 2025 no Teatro UOL, no shopping Pátio Higienópolis.