Explore os locais de Londres das séries de espionagem do momento

A série mostra vários pubs tradicionais, com destaque para o histórico The Coal Hole, em Covent Garden, que dizem ter sido frequentado por Charles Dickens, apresenta interiores de madeira escura e magníficos vitrais e o The Market Coffee House & Bar, em Spitalfield.

Também filmaram no bar preferido dos parlamentares britânicos, o The Westminster Arms em Whitehall, e o The Palm Tree em Mile End, numa área que foi destruída durante o Blitz da Segunda Guerra Mundial, por isso o pub hoje é um prédio isolado no parque. Ele também aparece na série Bad Sisters. Outro local de destaque em Black Doves é o The English Restaurant em Spitalfields, East London. O prédio do século XVII foi restaurado com interiores com painéis de madeira e é famoso por sua culinária britânica tradicional.

Golden Jubilee Bridges e Park

A Golden Jubilee Bridge é um dos pontos turísticos mais buscados em Londres e fica perto do Jubilee Gardens, no Queen's Walk.

Somerset House

O palácio neoclássico do final do século XVIII hoje é um centro cultural. Destaque para a Nelson Stair, a escada em espiral que o arquiteto Sir Robert Taylor projetou no final do século XVIII.