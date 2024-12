Leonardo e Bruno & Marrone encerram o ano com a tour 'Cabaré'

Os últimos ingressos estão à venda pela plataforma Uhuu.com e pontos autorizados (bilheteria da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca). A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. "Viva a vida", "Telefone mudo", "Boate azul", "Garçom", "Dama de vermelho", "Amor de primavera", "Amargurado", "Andorinhas", "Eu não sou cachorro não", entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.



"Estou muito feliz com a parceria com meus amigos Bruno & Marrone!! O Cabaré foi criado para cantar com amigos e encantar o público com a magia de um megashow. Estou extremamente contente em ter a Opus Entretenimento como parceira nesse projeto e ansioso para percorrer todo o Brasil. Já fizemos vários shows juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito", declarou Leonardo.



Bruno & Marrone comentaram sobre essa nova parceria. "Quando poderíamos imaginar dividir uma turnê com Leonardo? Isso para nós é muito especial, porque fomos apresentados por ele e já se passaram 36 anos. Estamos ansiosos para seguir com este projeto que já nasceu grande e, com certeza, continuará assim".



A turnê? rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Imagem: Divulgação