Os destinos mais procurados e os mais inusitados para o final do ano

1. Edimburgo, Escócia

Lá acontece o Hogmanay, uma das celebrações de Ano Novo mais singulares do mundo. Este evento de três dias inclui desfiles com tochas, shows ao ar livre e fogos de artifício sobre o Castelo de Edimburgo. No dia 1º de janeiro, muitos moradores participam do Loony Dook, mergulhando nas águas geladas do rio Forth.

2. Ilha de Páscoa, Chile

Este destino exótico atrai quem busca um fim de ano introspectivo. Com as misteriosas estátuas moai, as praias de Anakena e tradições locais, é uma experiência cultural única.

3. Antártida, Argentina

Para os aventureiros extremos, celebrar o Ano Novo no continente mais remoto do mundo é incomparável. Cruzeiros pela Antártida oferecem experiências como navegar entre icebergs, observar pinguins e comemorar em meio a paisagens surreais.