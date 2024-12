Rainha Camilla e as tiaras icônicas da Família Real

Ainda em 2024, ela marcou presença com duas tiaras com ligação bem próxima à sogra. Na recepção anual do Corpo Diplomático no Palácio de Buckingham, ela usou a que ela tida como uma das favoritas de Elizabeth II, a Tiara de fita de Água-Marinha, conhecida como a Tiara de Água-marinha Brasileira, que tem esse nome por ter sido feita com a série de águas-marinhas que a rainha recebeu do Brasil durante a década de 1960.

Rainha Camilla com a Queen Mary's Fringe Tiara Imagem: Reprodução

E agora, em dezembro de 2024, Camilla usou a popular Queen Mary's Fringe Tiara, que Elizabeth II usou em várias ocasiões, incluindo seu casamento com Príncipe Philip, assim como a Princesa Anne e a Princesa Beatrice também usaram em seus casamentos. Essa tiara faz parte da coleção pessoal da Família Real e foi feita de diamantes engastados em ouro e prata pela Garrard, em 1919.



Para Camilla, usar as tiaras da coleção da Rainha é mais do que uma questão de tradição e protocolo. É um reflexo de sua posição como Rainha Consorte, uma forma de honrar o legado da família real e reafirmar seu papel central na monarquia britânica. E a veremos com muitas outras ainda!