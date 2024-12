Isaac Azar lança novo wine bar em São Paulo

No La Cave du Roy, os clientes têm a liberdade de montar suas próprias tábuas, escolhendo entre 10 opções de queijos e 11 opções de charcuteria, com descrições detalhadas que explicam as características de cada item. Para quem busca entradas leves, os Vol-au-Vents de brie e damasco (R$72,00 com 6 unidades) e as Bruschettas à "La Cave Du Roy", ao queijo reblochon com geleia de amora com cumaru e presunto Jamón Serrano (R$65,00 com 6 unidades) proporcionam sabores refinados em pequenas porções. Entre os pratos mais sofisticados, o destaque vai para o Camembert au Four Miel Truffé et Amandes, rodela de queijo camembert assado, finalizado com mel trufado e amêndoas, e para a burrata servida com tomates confitados, Jamón Serrado e pesto de pistache com manjericão.

A sobremesa é um espetáculo à parte, com harmonizações de chocolates e vinhos, cuidadosamente desenvolvidas por Isaac. Destaque para a receita de Terrine de Chocolat Noir 70%, com cacau da Bahia, toque de whisky amadeirado e avelãs, servido em fatia e com toque de creme inglês. A clássica francesa Tarte Tartin também ganha espaço no menu - preparada com peras cozidas ao vinho tinto com toque de canela, cravo e baunilha, e caramelizadas com os mesmos ingredientes. Todas elas produzidas na casa e harmonizadas com vinhos criteriosamente selecionados, oferecendo uma verdadeira experiência sensorial.

La Cave du Roy também traz inovação ao mundo dos vinhos. A carta reúne 150 rótulos de diversas regiões - Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Espanha, França, Itália, Portugal e Alemanha. A casa ainda oferece 15 opções de vinhos em taça (50ml, 100ml e 150ml). Além disso, seis desses rótulos podem ser auto-servidos diretamente através de um dispenser automático de exposição, que oferece uma interação única.

O conceito vai além da gastronomia. Isaac criou uma experiência imersiva, apresentando a história de três figuras emblemáticas da França: Maria Antonieta, Luís XVI e Napoleão Bonaparte. Esses "reis" são retratados em grandes quadros assinados pelo artista plástico Lucas Nedes, criando uma narrativa visual que complementa o ambiente sofisticado, decorado ao estilo Luís XV. O próprio Azar assina o projeto decorativo e a playlist do espaço, uma seleção de jazz que traz à tona o melhor de nomes como Ray Charles, Nina Simone e Chuck Berry, proporcionando uma trilha sonora perfeita para a degustação. A casa funciona todos os dias, das 12h às 2h, inclusive em feriados.