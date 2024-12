Árvore Solidária do Shopping Ibirapuera completa 12 anos promovendo doações

Desde 2012, cerca de 450 crianças do Instituto Cruz de Malta recebem de presente os brinquedos arrecadados na Árvore Solidária. O propósito é levar alegria e esperança aos pequenos de comunidades mais carentes. Para contribuir, basta ir ao Piso Moema, onde a árvore está localizada, e procurar uma das promotoras do evento. As doações podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro.

SERVIÇO

Árvore Solidária

Local: Shopping Ibirapuera

Endereço: Avenida Ibirapuera, 3103, Alameda dos Jurupis, 1547 - Indianópolis, São Paulo

Doações: até 12 de dezembro

Horário: 12h às 20h