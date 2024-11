Vistos de Investidores nos EUA: como empreender e residir no país

O EB-5 é um dos vistos de investidores mais populares, pois concede o Green Card ao solicitante e sua família imediata. Para obtê-lo, é necessário um investimento mínimo de $800 mil em áreas economicamente desfavorecidas ou $1,05 milhão em outras áreas, desde que o investimento gere ao menos dez empregos de tempo integral para trabalhadores americanos. Embora o valor seja elevado, o EB-5 é uma opção para aqueles que desejam estabilidade e liberdade para viver e trabalhar em qualquer parte dos EUA. Cônjuges e filhos menores de 21 anos também recebem o green pelo processo do investor principal.

Para investidores que buscam uma alternativa mais acessível, o visto E-2 é uma excelente opção. Diferente do EB-5, o E-2 não exige um valor fixo de investimento, mas requer que o valor seja "substancial" para o tipo de negócio, geralmente a partir de $100 mil. O visto E-2 permite que o investidor e sua família residam nos EUA enquanto o negócio estiver operando. No entanto, é importante notar que o Brasil não possui tratado para o E-2, então brasileiros interessados geralmente adquirem cidadania de outro país elegível, como Itália ou Portugal, antes de aplicar para este visto. O cônjuge do investidor principal pode trabalhar e os filhos podem ser dependentes até os 21 anos.

O visto L-1 é voltado para empresários e executivos de empresas que desejam expandir suas operações para os Estados Unidos. Este visto permite que uma empresa estrangeira envie um executivo ou gerente para abrir ou trabalhar em uma filial, subsidiária ou afiliada nos EUA. Embora não seja especificamente um "visto de investidor", ele permite que empresários brasileiros criem raízes no país com o potencial de evoluir para um Green Card através da categoria EB-1C.

O visto O-1 é destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias em suas áreas de atuação. Para empresários que se destacaram por prêmios, mídia e realizações internacionais, o O-1 pode ser uma opção. Embora não seja um visto especificamente para investidores, ele oferece flexibilidade para empreendedores de alta performance que desejam liderar projetos nos Estados Unidos e expandir suas atividades.

Esses vistos oferecem várias possibilidades para brasileiros que desejam investir e viver nos EUA, cada um com características e requisitos diferentes. Consultar especialistas em imigração é essencial para definir a melhor opção e preparar um plano de investimento seguro, aumentando as chances de sucesso e de uma vida próspera no exterior.